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Сегодня, 13:45

Карасев получил назначение. «Спартаку» бесполезно жаловаться на удаление Литвинова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) определил судей первых четвертьфинальных матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России. На один из них, между «Зенитом» и «Ахматом», в роли видеоарбитра (ВАР) назначен Сергей Карасев.

Он выполнял функции ВАР и в дерби ЦСКА — «Спартак» (0:2). И именно из-за его вмешательства после массовой стычки игроков и просмотра видеозаписи судья Алексей Сухой вдобавок к наказанию Виллиана Роши удалил спартаковца Руслана Литвинова.

Выходит, что назначением Карасева ДСИ уже признал его правоту и сделал бесполезной попытку «Спартака» обжаловать удаление своего футболиста? Или же ВАР все-таки зря вмешался, но ему снова, несмотря на ошибку, дали новую игру, как это уже случалось в сезоне?

Интересно, что Карасева опять назначили на матч с участием «Зенита». Напомним, что у сине-бело-голубых были серьезные претензии к московскому рефери после встречи 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)

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