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Сегодня, 11:14

Сергей Карасев: «Поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году»

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Арбитр ФИФА Сергей Карасев оценил уровень российских судей и обратился с пожеланиями к любителям футбола.

«У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо, — приводит «РБ Спорт» слова Карасева. — Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году».

Также он резко высказался об инциденте в Турции: президент клуба избил судью после матча.

«Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу», — сказал Карасев.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Карасев (судья)
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