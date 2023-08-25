Карасев о работе с Мажичем: «Со всеми комфортно, все хорошо»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос «СЭ» о работе с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Работа с Мажичем? Со всеми комфортно. У каждого руководителя свое направление. Мы должны это принимать. Я руководителей обычно не обсуждаю. Все хорошо», — сказал Карасев «СЭ» после матча «Спартак» — «Зенит».

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.