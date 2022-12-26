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Сегодня, 21:29

Судья Карасев рассказал, почему в начале года решил не судить матчи в форме с эмблемой ФИФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, почему часть матчей в 2022 году он судил с эмблемой РФС, а не ФИФА.

В начале года Сергей Карасев выходил на матчи с эмблемой РФС, хотя является рефери ФИФА. При этом другие российские арбитры ФИФА выходили на матчи с эмблемой этой организации образца 2021 года.

— Все произошло спонтанно — судьям не удалось договориться, как действовать. Мне кажется, судить с прошлогодней эмблемой ФИФА не совсем правильно. Мы действующие судьи ФИФА, утверждены на 2022 год, эмблем у нас нет... Я ассистентам Игорю Демешко и Максиму Гаврилину, также арбитрам ФИФА, сказал, что надеваем эмблему РФС и ждем эмблему ФИФА на 2022 год.

— То есть подоплеки в отказе от эмблемы ФИФА не было?

— Нет, подоплеки искать не надо, мол ФИФА не назначала нас на международные матчи и мы перестали выходить с эмблемами Международной федерации футбола. После того, как эмблемы нами были получены, мы продолжили судить с ними, — сказал Карасев «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sud-ya-karasev-rasskazal-pochemu-v-nachale-goda-reshil-ne-sudit-matchi-v-forme-s-e-mblemoj-fifa/
РПЛ
РФС
Сергей Карасев (судья)
ФИФА
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