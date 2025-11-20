Видео
Судейство

Сегодня, 12:07

Карасев назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ, Егоров судит игру «Локомотива» и «Краснодара»

Павел Лопатко
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут 21-23 ноября.

Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА назначен Сергей Карасев. Егор Егоров рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Евгений Буланов — игру московского «Динамо» и «Динамо» Махачкала, Инал Танашев — матч «Пари НН» — «Зенит».

На игре «Крылья Советов» — «Ростов» будет работать Владислав Целовальников, на матче «Рубин» — «Ахмат» — Павел Кукуян. Иван Сараев будет судить встречу «Оренбурга» и «Балтики».

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Николай Иванов.

Источник: РФС
40

  • Saiga-спринтер

    Главное, что-б номерной ананист2013 - был подальше .. от футбола .. от судейства.

    20.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Статистика дебила Вадика.

    20.11.2025

  • Док

    Так-то наши судьи - самые лучшие, самые объективные и самые профессиональные судьи в мире! Здоровья им, удачи и новых вершин в профессии. Всем отмороженным, свихнувшимся на заговорах, договорняках и прочих админресурсах тоже не хворать и беречь себя)). В туре буду конечно же за Спартак (поддержать нового тренера, да и просто - надо за Спартак) и безусловно за Краснодар)! Это ж какой кайф, когда шпалоголовыя номерные заламывают ручонки и пускают слюни с соплями за купленных или проданных свистунов)!!

    20.11.2025

  • Кот

    «Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев ---------------------------- Скриньте — судейский скандал !! ...А так хотелось посмотреть хороший матч, не испорченный неквалифицированным судейством...

    20.11.2025

  • Ю.Ю.

    Точно так же, как в 90-е на вас. Один в один.

    20.11.2025

  • Вадим Антропов

    Ты среднестатистический красно-белый подонок ((.:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    20.11.2025

  • Александр Солодовников

    Карасёв на Спартак-ЦСКА ... ну знаете .... это прям серпом по сердцу болельщиков.. у него же что не матч то скандал, могли бы кого нибудь не такого одиозного поставить .... Кукуян и то лучше ... Думаю гром грянет....Ждёмс....

    20.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ставить Карася на центральный матч?Его нынешний удел судить низы!Пусть там доказывает своё мастерство!Вообще ему пора заканчивать!

    20.11.2025

  • Serg D

    А Генич и Шнякин на комменте, как контрольный выстрел в голову))! Вот только кому?! Надеюсь, что Генич после 90+ будет визжать с горя)))!

    20.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хана конявым

    20.11.2025

  • Serg D

    1. Их зовут Сергей Николаевич, Кирилл Николаевич и Василий Анатольевич соответственно; Да ужжжж прям как у Ильфа и Петрова: "Кроме старух, за столом сидели двоюродные племянники Асина и родственники жены. Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. ..."! Один в один))!

    20.11.2025

  • Вадим Антропов

    За ЭРУ СЕМАКА (Период 2018-2025) Спартак ни разу не проиграл 22-го числа, ЦСКА влетел Рубину на своём поле (1:2) в августе 2020 и в Екатеринбурге Уралу (1:2) в июле 2023... У Зенита 100 % показатель 22 и 23-го числа = Одержаны 10 побед при 0-0 ничьи/поражения. В Дерби как всегда болею за ничью, но Бог ТРОИЦУ любит:- Спартак вновь ВОЗРОДИТСЯ и победит 2-1, благодаря Карасёву:sunglasses:

    20.11.2025

  • Фирсыч

    Или не будет, как в матче ДМ-Краснодар.

    20.11.2025

  • rac135

    Мы читаем КАРАСЕВ и понимаем, что любой соперник «Спартак» выиграет) Анчелотти, Гвардиола и любой другой тренер «Спартака» при Карасеве не смогут даже сыграть вничью. PS «Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023

    20.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ты рассказывай в чью пользу судить будут раз знаешь. Скандал в любом матче мясных предсказать несложно. А то после матча начинается "я так и знал". Про 4 очка смешно как в первый раз.

    20.11.2025

  • НВ

    вам ли горевать, все судейки работают на зенит

    20.11.2025

  • hovawart645

    Дурик, с нами заговоры обсуждают уже совсем другие люди... Новости надо смотреть, глупышка)

    20.11.2025

  • НВ

    смейся

    20.11.2025

  • hovawart645

    Ну какой заговор? Всё честно и благородно у президента клуба в РФС!)))

    20.11.2025

  • hovawart645

    Газовый холуй Карасик и два питерских отщепенца)

    20.11.2025

  • hovawart645

    Где Казарцев - там скандал, мутное судейство и непонятные решения. Впрочем, у кого есть глаза и ум, тем всё понятно. Ну а Карась - второй сапог... Эти два холуя-подонка лишили нас уже 4 очков.

    20.11.2025

  • при нынешнем уровне судейства ентот самый шухер вполне может и состояться(не дай БОГ). а вот апосля начнется самое интересное-ИВАН будет кивать на ПЕТРА,а ПЕТР на ИВАНА...

    20.11.2025

  • rustov

    Судейский состав на матч ЦСКА-Спартак квалифицированный

    20.11.2025

  • Saiga-спринтер

    го.дон ты в спорте тля .. не мни собе

    20.11.2025

  • Ю.Ю.

    «Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев -------------------------------------------------- С этим судьёй, Зенит всегда побеждает крупно, забивая не менее 5-ти мячей! Правда он судил только в одном матче, а соперником СБГ был один из аутсайдеров. Но это вторично))

    20.11.2025

  • инок

    Карасёв судит Спартак-ЦСКА. Точно будет пенальти. Причём - в любую сторону, тут у него не угадаешь...

    20.11.2025

  • Звездоносец

    Карасёв выходит на поле с одной лишь целью:показать себя любимого .Судить он не умеет ,поэтому принимает неоднозначные решения .Ждём очередного судейского скандала ...Правда, комнатные пид...асты из ЭСК всё равно оправдают судью.

    20.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Да пофигу!Не взлетим,так поплаваем!Хотя вспоминается мне,как этот утырок,дал Вагнеру лупануть по нашим воротам,как бэ доиграть эпизод,а потом подумать и пендаль назначить и все это на последних минутах!:laughing:

    20.11.2025

  • Феликс_Забанен

    теперь матч можно даже не пробовать смотреть - карась и эти два урода полюбому все испортят

    20.11.2025

  • Ganimed

    Есть ВОСЕМЬ матчей в туре, Казанского Васю ставят на оба матча Топов за ящик, в поле видимо, побоялись выпустить... :rofl:Другие шесть матчей он никак не мог обслужить?! :wink:ps.Ослят должны придержать, они на газмясу не нужны, поэтому жду победы своих и такой же пенки,когда игрок падает за пределами штрафной:sunglasses:Васян, мы в тебя верррим!!! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.11.2025

  • TokTram_

    Смешно )

    20.11.2025

  • Корнелий Ш

    Хофка, хватит терпеть, ломка же. Пиши правдушку, открой глаза на заговор.

    20.11.2025

  • Sandberg

    Спринт-то здесь причем? Он одинаково не переносит игроков, тренеров, судей и нас, комментаторов

    20.11.2025

  • НВ

    плевать на судеек, играть надо, с душой, за Спартак. ВПЕРЕД СПАРТАК.

    20.11.2025

  • Gordon

    Любители теории заговора и гадостей про судей уже начали очередную истерию )

    20.11.2025

  • Gordon

    Для одержимых заговорами типа Спринта или Ховы это всегда основная тема )

    20.11.2025

  • Gordon

    Опять любитель о мзде поболтать :)))) 1. Их зовут Сергей Николаевич, Кирилл Николаевич и Василий Анатольевич соответственно; 2. Судьи не сами себя назначают; 3. Истерию про мзду есть чем подтвердить? Изволь. Нет? Умолкни. Всё просто. 4. Давай, блистай оскорблениями, более ты ни на что не способен ;-)

    20.11.2025

  • ONIKAN2013

    Значит, основной темой станет не футбол, а судейство.

    20.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хлебный матч на "Заправашке" привлек больших любителей повышенной мзды - Карась, Левня, Казар.

    20.11.2025

  • Спартак 98

    Чует моё сердце что мы на пороге очередного судейского шухера.

    20.11.2025

