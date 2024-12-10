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Сегодня, 11:51

Тренер сборной Молдавии Клещенко — о Рябчуке: «Он лучший футболист в России на своей позиции»

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Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко заявил, что считает защитника национальной команды Олега Рябчука, выступающего за «Спартак», лучшим футболистом в России на своей позиции.

«Да, потому что он игрок сборной Молдавии. Субъективный ответ. Мой отец, болельщик «Зенита», смотрит его матчи. Там есть Дуглас Сантос. Но они с Олегом разные. Дуглас более креативный, а Олег выполняет объем и лучше по скоростным, силовым качествам», — цитирует слова Клещенко LegalBet.

Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» летом 2023 года. В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл 21 матч за красно-белых и отметился двумя ассистами.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: LegalBet
Сборная Молдавии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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