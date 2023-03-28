Кормильцев: «Зырянов и Семшов заслужили попробовать себя в РПЛ»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев прокомментировал назначение на пост главного тренера автозаводцев испанского специалиста Жозепа Клотета.

«Честно говоря, приглашение иностранца в нынешних условиях меня удивляет. Мне кажется, сейчас, в таких непростых условиях, имело бы смысл вспомнить о традициях. Есть же экс-игроки «Торпедо», которые уже довольно успешно проявляют себя в тренерском мастерстве. Конечно, первыми приходят на ум Константин Зырянов, который сейчас работает в Новороссийске, а также Игорь Семшов, тренирующий «Чайку». Думаю, сейчас им можно было бы дать шанс проявить себя на уровне РПЛ», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

«Торпедо» объявило о назначении испанца Клотета во вторник, 28 марта. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

В турнирной таблице РПЛ черно-белые после 20 туров занимают последнее место, набрав 10 очков.