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Сегодня, 04:56

Корниленко: «Сейчас, когда у «Крыльев» будет полноценная обойма, все наладится и образумится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал неудачное начало сезона самарской команды.

«Неудачное начало сезона связано с тем, что в первом туре нам попался «Зенит», являющийся самым сильным клубом на данный момент. Очень тяжело пришлось нам. Потом был «Ростов», с которым всегда тяжело. К нам подъезжают новички. Сейчас, когда будет полноценная обойма, все наладится и образумится. Мы комплектуемся, усиливаемся. Ждем возвращения травмированных», — приводит «РБ Спорт» слова Корниленко.

После трех туров «Крылья» занимают последнее место в турнирной таблице, не набрав очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kornilenko-ob-yasnil-neudachnoe-nachalo-sezona-kry-l-ev-sovetov/
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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