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Сегодня, 12:05

Корниленко: «Место «Крыльев» по окончании сезона? Надо настраиваться и добиваться положенного результата»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Место «Крыльев» по окончании сезона? В первую очередь, нам надо настраиваться и выходить на каждую игру, добиваться положительного результата, не изменять своему стилю и радовать болельщиков. Завершена ли трансферная кампания? Еще есть процессы, которые надо завершить на вход. Пока не могу ничем поделиться», — сказал Корниленко «СЭ»

«Крылья Советов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
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