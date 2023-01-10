Корниленко: «Место «Крыльев» по окончании сезона? Надо настраиваться и добиваться положенного результата»

Директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Место «Крыльев» по окончании сезона? В первую очередь, нам надо настраиваться и выходить на каждую игру, добиваться положительного результата, не изменять своему стилю и радовать болельщиков. Завершена ли трансферная кампания? Еще есть процессы, которые надо завершить на вход. Пока не могу ничем поделиться», — сказал Корниленко «СЭ»

«Крылья Советов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.