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16 мая, 21:30

Тренер «Дьора» — о Станковиче в «Спартаке»: «Черчесов сильнее отработал в Венгрии, но он почему-то без клуба. Необъяснимо!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Тренер «Дьора» Сергей Кузнецов не понимает, почему Деяна Станковича позвали в «Спартак». Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Так в какой футбол играл «Ференцварош» при Станковиче?

— Хороший вопрос... Я этого стиля вообще не понял. Хотя подбор исполнителей был приличный. Два состава, 27 человек! А как они играли? Не знаю, не понял. Все время какая-то ротация. Вчера человек проиграл в финале Кубка Венгрии, а сегодня он уже в «Спартаке». Чудеса...

— Черчесов работал сильнее Станковича в «Ференцвароше»?

— Да, конечно. Стас неплохо здесь себя проявил, проработал тут. Как и Ребров. Стас быстро навел порядок в раздевалке. Наладил дисциплину. Но, видите, Станковича позвали в «Спартак», а Черчесов пока без работы. Не знаю, кто принимает решения. Необъяснимо...

— Авантюра?

— Это еще мягко сказано.

Деян Станкович. «Был в «Спартаке» Абаскаль, теперь Станкович... Таких тренеров называю гастарбайтерами». Взгляд из Венгрии
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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