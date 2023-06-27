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Судейство

Сегодня, 20:17

Сергей Лапочкин считает, что с приходом Мажича судейских скандалов меньше не станет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный арбитр Сергей Лапочкин-младший поделился впечатлениями от назначения серба Милодара Мажича главой департамента судейства РФС.

«Это бывший топовый арбитр, который судил матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, у него есть в активе и финалы Лиги чемпионов. Последние три года он работал на Кипре, также руководил департаментом судейства со своим ассистентом Далибором Джурджевичем. Так что сюда он приедет гораздо более подготовленным, чем Кашшаи, потому что у того не было вообще никакого подобного опыта. А тут человек три года руководил очень проблемным направлением в виде кипрского судейства. Меньше скандалов не будет, потому что у нас любят скандалить даже когда судьи принимают правильные решения. А команды с этим не согласны. Так что в это я вообще не верю. Потому что всегда проще все свалить на судью, и этим регулярно пользуются во всем мире. Так что скандалов меньше не станет, но решения арбитров станут более понятны — я на это очень надеюсь», — приводит слова Лапочкина-младшего «РБ Спорт».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lapochkin-mladshij-s-prihodom-mazhicha-sudejskih-skandalov-men-she-ne-stanet-no-resheniya-arbitrov-stanut-bolee-ponyatny/
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Сергей Лапочкин (судья)
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