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Судейство

Сегодня, 08:35

Сергей Лапочкин: «Лучший арбитр РПЛ — Кирилл Левников»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что считает Кирилла Левникова лучшим арбитром сезона РПЛ-2023/24.

«Лучший арбитр Российской премьер-лиги-сезона 2023/24 — Кирилл Левников. Почему? Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Левников отработал 16 матчей в прошедшем сезоне РПЛ, в которых показал 64 предупреждения и одну красную карточку.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Кирилл Левников
Сергей Лапочкин (судья)
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