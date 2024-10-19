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Сегодня, 04:19

Овчинников: «Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на слова голкипера «Зенита» Евгения Латышонка о том, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

«Если Латышонок живет на базе, то да, его слова могут быть правдой. Я допускаю, что такое может быть. Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол. В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц это мало, но прожить, наверное, можно», — цитирует Sport24 Овчинникова.

Ранее экс-защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц больше 1 миллиона рублей.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. Вратарь провел за питерский клуб 12 матчей, пропустил 6 мячей и 8 игр отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-692890-ovchinnikov-prozhit-na-30-tysyach-rubley-mozhno-stereotip-chto-vse-futbolisty-srazu-pokupayut-sebe-mersedes
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
Евгений Латышонок

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