24 октября, 14:10

Паршивлюк — о Тюкавине: «Физически чувствует себя хорошо, осталось только набрать нужные кондиции»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о физическом состоянии нападающего команды Константина Тюкавина.

— Как поздравили в команде Бабаева с хет-триком? Видите ли его прогресс, или это было стечение обстоятельств?

— Валерий Георгиевич уже высказался на эту тему. Конечно, мы его поздравили, он молодец. Все три гола были на загляденье, он провел хорошую игру. Пусть продолжает в том же духе. Я только сказал Ульви, чтобы он мяч после игры забрал. Все же такое событие, нужно оставить мяч где-то у себя на полочке на память.

— Гладышев, забивший четыре мяча за сборную в матче с Белоруссией, может служить примером?

— Осталось, чтобы он и за «Динамо» столько же забил (улыбается).

— Тюкавин постепенно набирает форму. Когда он сможет проводить на поле по 90 минут?

— Пока непонятно. Каждый человек индивидуален. Особенность организма Кости такая, что он, наверное, не любит много бегать (смеется). Но Костя любит забивать голы. Травма была тяжелая. Спешки нет, физически он чувствует себя хорошо, осталось только набрать нужные кондиции под тот футбол, который требует нынешнее «Динамо» и его главный тренер.

— Групповой этап Кубка России завершен, больше не будет такого плотного календаря. Будет проще в концовке года?

— Тренерам в таком режиме, понятно, тяжелее, потому что приходится готовить, разбирать. А футболистам нравится меньше тренироваться и больше играть, через три дня на четвертый. Не скажу, что теперь будет проще, но будут более длительные недельные циклы, можно будет более детально разбирать и прорабатывать какие-то вещи в тренировочном процессе.

В 13-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

1

  • Garryman

    "Паршивлюк — о Тюкавине: «Физически чувствует себя хорошо, осталось только набрать нужные кондиции»" Ну как тут не вспомнить: "Сеня, ты уже дошел до нужной кондиции? Тогда пей!"

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Константин Тюкавин
    Сергей Паршивлюк
    ФК Динамо (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
