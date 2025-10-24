Паршивлюк — о Тюкавине: «Физически чувствует себя хорошо, осталось только набрать нужные кондиции»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о физическом состоянии нападающего команды Константина Тюкавина.

— Как поздравили в команде Бабаева с хет-триком? Видите ли его прогресс, или это было стечение обстоятельств?

— Валерий Георгиевич уже высказался на эту тему. Конечно, мы его поздравили, он молодец. Все три гола были на загляденье, он провел хорошую игру. Пусть продолжает в том же духе. Я только сказал Ульви, чтобы он мяч после игры забрал. Все же такое событие, нужно оставить мяч где-то у себя на полочке на память.

— Гладышев, забивший четыре мяча за сборную в матче с Белоруссией, может служить примером?

— Осталось, чтобы он и за «Динамо» столько же забил (улыбается).

— Тюкавин постепенно набирает форму. Когда он сможет проводить на поле по 90 минут?

— Пока непонятно. Каждый человек индивидуален. Особенность организма Кости такая, что он, наверное, не любит много бегать (смеется). Но Костя любит забивать голы. Травма была тяжелая. Спешки нет, физически он чувствует себя хорошо, осталось только набрать нужные кондиции под тот футбол, который требует нынешнее «Динамо» и его главный тренер.

— Групповой этап Кубка России завершен, больше не будет такого плотного календаря. Будет проще в концовке года?

— Тренерам в таком режиме, понятно, тяжелее, потому что приходится готовить, разбирать. А футболистам нравится меньше тренироваться и больше играть, через три дня на четвертый. Не скажу, что теперь будет проще, но будут более длительные недельные циклы, можно будет более детально разбирать и прорабатывать какие-то вещи в тренировочном процессе.

В 13-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.