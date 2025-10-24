Паршивлюк — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы видеть заряженную команду»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».

— Подготовка к «Зениту» идет по плану, в рабочем режиме. Неделя у нас насыщенная, была игра на Кубок, и сразу пришлось переключаться на матч чемпионата.

— Вернулся Нгамале. В какой он форме?

— Ему потребуется время, чтобы набрать кондиции. Но еще одна боевая единица нам точно не помешает.

— С «Зенитом» он может сыграть?

— Как и любой футболист, кто тренировался сегодня.

— Какой настрой на «Зенит», горят глаза у футболистов?

— В Новогорске можно видеть что угодно, а на арене в Санкт-Петербурге будет другая ситуация. Хотелось бы видеть заряженную команду, выполняющую те моменты, которые мы проговариваем во время тренировочного процесса и теоретических занятий.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.