24 октября, 14:02
Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».
— Подготовка к «Зениту» идет по плану, в рабочем режиме. Неделя у нас насыщенная, была игра на Кубок, и сразу пришлось переключаться на матч чемпионата.
— Вернулся Нгамале. В какой он форме?
— Ему потребуется время, чтобы набрать кондиции. Но еще одна боевая единица нам точно не помешает.
— С «Зенитом» он может сыграть?
— Как и любой футболист, кто тренировался сегодня.
— Какой настрой на «Зенит», горят глаза у футболистов?
— В Новогорске можно видеть что угодно, а на арене в Санкт-Петербурге будет другая ситуация. Хотелось бы видеть заряженную команду, выполняющую те моменты, которые мы проговариваем во время тренировочного процесса и теоретических занятий.
Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.