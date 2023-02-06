«Шварц поступил по-мужски. Мы с ним на связи». Сергей Паршивлюк — о бывшем главном тренере «Динамо»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как уходил из «Динамо» его бывший главный тренер Сандро Шварц.

— Больно было, что Шварц на такой ноте (поражение от «Спартака» в финале Кубка России. — Прим. И.Р.) уходит?

— Хотелось красиво завершить то, что мы вместе строили. Прощальный концерт устроить. Но, к сожалению, не получилось. Что чемпионат неудачно завершили — думали, что будем бороться с «Зенитом» за первое место, а в итоге и второе упустили, что финал Кубка проиграли. Но и теплые воспоминания остались, и отношения сохранились. Сандро со многими на связи. Помним и ценим все, что вместе делали. Жаль, его «Герта» сейчас не там, где ее хотелось бы видеть. Но будем надеяться, что это временные неудачи.

— То, что Шварц сразу не уехал, потребовало от него большого мужества?

— Да. Ему было очень сложно. Он говорил, что, как бы ни было ему тяжело, он доведет начатое до конца. А дальше обстоятельства сложились так, что у него не было другого выбора. Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в бундеслиге. Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами.

44-летний Шварц работал в «Динамо» с 14 октября 2020 по 29 мая 2022 года.

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