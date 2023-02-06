0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

«Шварц поступил по-мужски. Мы с ним на связи». Сергей Паршивлюк — о бывшем главном тренере «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк и Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как уходил из «Динамо» его бывший главный тренер Сандро Шварц.

— Больно было, что Шварц на такой ноте (поражение от «Спартака» в финале Кубка России. — Прим. И.Р.) уходит?

— Хотелось красиво завершить то, что мы вместе строили. Прощальный концерт устроить. Но, к сожалению, не получилось. Что чемпионат неудачно завершили — думали, что будем бороться с «Зенитом» за первое место, а в итоге и второе упустили, что финал Кубка проиграли. Но и теплые воспоминания остались, и отношения сохранились. Сандро со многими на связи. Помним и ценим все, что вместе делали. Жаль, его «Герта» сейчас не там, где ее хотелось бы видеть. Но будем надеяться, что это временные неудачи.

— То, что Шварц сразу не уехал, потребовало от него большого мужества?

— Да. Ему было очень сложно. Он говорил, что, как бы ни было ему тяжело, он доведет начатое до конца. А дальше обстоятельства сложились так, что у него не было другого выбора. Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в бундеслиге. Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами.

44-летний Шварц работал в «Динамо» с 14 октября 2020 по 29 мая 2022 года.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте здесь

Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Варела перед отъездом приехал на командный ужин. Обнялись, пожелали друг другу удачи». Паршивлюк — об отъезде уругвайца из «Динамо»
Паршивлюк рассказал, как отнесся к поступку Умярова по отношению к Фомину в финале Кубка России
«У Умярова сработало, «Спартак» победил. Но для меня цель не оправдывает средства». Интервью Сергея Паршивлюка
Аргентинец Конти рассказал, что будет учить русский язык для адаптации в «Локомотиве»
Хавбек ЦСКА Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за повреждения голени
Владимир Федотов заявил, что Артем Дзюба не нужен ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Паршивлюк рассказал, как отнесся к поступку Умярова по отношению к Фомину в финале Кубка России