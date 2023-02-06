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«Варела перед отъездом приехал на командный ужин. Обнялись, пожелали друг другу удачи». Паршивлюк — об отъезде уругвайца из «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк (слева) и Гильермо Варела (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как в команде восприняли уход группы иностранных футболистов.

— Игроки все уехали из «Динамо» достойно. Ни с одним из них не было никаких разногласий.

— А как же Варела?

— Тоже. У нас был командный ужин, и он туда приехал со всеми попрощаться.

— Это было уже после той игры, на которую уругваец не вышел?

— Да. Мы даже не ожидали, что он приедет. Но два года вместе играли, и он не мог просто так уехать. Обнялись, пожелали друг друга удачи. Списываемся в социальных сетях. А с остальными, кто уехал, и созваниваемся.

— Он сказал, почему в том матче отказался выходить на поле?

— Сказал, но это останется между нами.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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