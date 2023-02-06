0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Паршивлюк рассказал, почему не смог попасть на матчи ЧМ-2022: «Мне почему-то не одобрили катарский Fan ID»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк — Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как находился в часе лета от ЧМ-2022 и благодаря бывшему и нынешнему партнеру по «Динамо» имел билеты на матчи, но не смог на них попасть.

— С какими ощущениями вы смотрели на Варелу, Шиманьски, Нгамале во время ЧМ-2022? Переживали ли за них персонально и много ли вообще матчей видели?

— Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне даже билеты сделали на игры Польша — Аргентина и Камерун — Бразилия. Но, к сожалению, не получилось полететь, потому что мне почему-то не одобрили карту Hayya — катарский Fan ID. Должны были полететь с сыном, которому семь лет, занимается футболом, хотя смотреть его не любит. Ему одобрение пришло, но через два дня после игры, мне же не пришло вообще. А я был в Дубае, всего час лету. А за то, что Себа и Муми сделали мне билеты, огромное им спасибо!

— А на ЧМ-2018 ходили?

— Я тогда играл в «Ростове» и ходил там на матч Бразилия — Швейцария. А папе сделал билеты на финал.

— По нынешнему чемпионату мира кого-то из игроков своего амплуа можете выделить?

— Очень понравился Хакими. Марокканец ехал туда уже сложившейся звездой, и от него ждали хорошей игры. Не могу сказать, что выстрелил кто-то из тех, про кого ничего не было известно.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале переигравшая Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Паршивлюк — о Захаряне: «Когда тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать»
«На игру с «Торпедо» Тюкавин вышел без желания». Паршивлюк рассказал, за что «пихает» молодым динамовцам
«Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк рассказал, как воспринял возвращение Норманна в РПЛ
Паршивлюк считает, что для молодых игроков Шварц был футбольным отцом
«Варела перед отъездом приехал на командный ужин. Обнялись, пожелали друг другу удачи». Паршивлюк — об отъезде уругвайца из «Динамо»
«Шварц поступил по-мужски. Мы с ним на связи». Сергей Паршивлюк — о бывшем главном тренере «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Варела перед отъездом приехал на командный ужин. Обнялись, пожелали друг другу удачи». Паршивлюк — об отъезде уругвайца из «Динамо»

Паршивлюк считает, что для молодых игроков Шварц был футбольным отцом