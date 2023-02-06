«На игру с «Торпедо» Тюкавин вышел без желания». Паршивлюк рассказал, за что «пихает» молодым динамовцам

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, за что «пихает» талантливым молодым динамовцам — Арсену Захаряну, Константину Тюкавину и другим.

— Известна история, как после одного из победных матчей вы жестко «напихали» Константину Тюкавину. Говорят, он обиделся?

— Нет, они на меня не обижаются, ха-ха. У нас правильно выстроенные отношения. Я просто знаю возможности Кости. А на ту игру с «Торпедо» он, к сожалению, вышел без желания. Можно простить все — нереализованные моменты, технический брак, но, когда 20-летний пацан выходит за московское «Динамо» с таким отношением, для меня это неприемлемо. Я ему это высказал. Потом отвез его в ресторан, хоть он ехать и не хотел, накормил, и мы нормально поговорили. Делаю это не потому, что хочу показать себя дядькой в коллективе, а чтобы лучше было в первую очередь для них.

— Так же можете и Захаряну «напихать»?

— Конечно! Так было и в Воронеже, где его удалили, и в Самаре до того. Арсен — очень эмоциональный игрок, и, когда его мнение расходится с мнением судей, это может привести к проблеме. На этой почве я ему и «вставил». Это не конфликт, просто надеюсь, что это поможет ему в будущем. В России могут простить, потому что это Захарян. Если он уедет в Европу, на фамилию никто смотреть не будет. Дадут две желтые — и пойдет отдыхать, а потом игр пять будет смотреть со скамейки. А на его месте будет играть другой «Захарян».

— Он вас слушает, не огрызается?

— Нет, все нормально.

33-летний Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»