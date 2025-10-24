Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

24 октября, 14:06

Паршивлюк: «Думаю, в 90 процентах матчей чемпионата «Зенит» будут считать фаворитом. Едем за тремя очками»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».

— «Зенит» считается фаворитом. Готово ли «Динамо» приехать и забрать три очка, учитывая положение в таблице, качество игры?

— Думаю, в 90 процентах матчей чемпионата «Зенит» будут считать фаворитом. Нового ничего в этом нет. Но в последние годы игры в Санкт-Петербурге были интересными, были наши победы, поэтому едем за тремя очками.

— В ноябре вам предстоит трижды сыграть с «Зенитом». Не многовато ли?

— Это данность. Мы привыкли играть с «Зенитом»: и в чемпионате, и в Кубке России, где много раз встречались на разных стадиях. Так что ничего нового тут нет. С таким соперником интересно играть. Тем более на «Газпром Арене» в такое время года будет достаточно комфортно для футболистов.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

2

  • sb1006

    — В ноябре вам предстоит трижды сыграть с «Зенитом». Не многовато ли? /// А если ответит, что многовато, то игры отменят ?

    24.10.2025

  • Прожарка свиней

    Дожили...уже Днище самоуверенно собирается забрать в Питере три очка. Семак, ты совсем доигрался?

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Паршивлюк
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
    ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
    КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
    «Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
    «Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
    В «Зените» опровергли слухи о Баринове
    «Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя