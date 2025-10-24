Паршивлюк: «Думаю, в 90 процентах матчей чемпионата «Зенит» будут считать фаворитом. Едем за тремя очками»

24 октября, 14:06
Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».
— «Зенит» считается фаворитом. Готово ли «Динамо» приехать и забрать три очка, учитывая положение в таблице, качество игры?
— Думаю, в 90 процентах матчей чемпионата «Зенит» будут считать фаворитом. Нового ничего в этом нет. Но в последние годы игры в Санкт-Петербурге были интересными, были наши победы, поэтому едем за тремя очками.
— В ноябре вам предстоит трижды сыграть с «Зенитом». Не многовато ли?
— Это данность. Мы привыкли играть с «Зенитом»: и в чемпионате, и в Кубке России, где много раз встречались на разных стадиях. Так что ничего нового тут нет. С таким соперником интересно играть. Тем более на «Газпром Арене» в такое время года будет достаточно комфортно для футболистов.
Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.
