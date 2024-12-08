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Сегодня, 16:00

Песьяков — о матче против «Ростова»: «Олейников за голевую не поблагодарил, все жду»

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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что его голевая передача в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) стала следствием высокого прессинга соперника.

«Конечно, хотел бы сыграть «на ноль» против бывшей команды. Но это то хочется не только против «Ростова», а вообще в целом в каждой игре, как любому нападающему хочется гол забить. Лично для меня игра получилась не самая плохая. Конечно, сложно сказать, что хорошо сыграл, когда три пропускаешь. Но... нормально прошло, наверное так. Я впервые был в ситуации, когда Комличенко на тебя бежит или Мохеби. На самом деле очень сложно играть против «Ростова»: очень организованный прессинг, но это у команды уже продолжается несколько лет», — сказал Песьяков «ВсеПроСпорт».

Песьяков отдал голевую передачу на Ивана Олейникова дальним выносом от ворот.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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