Песьяков — о матче против «Ростова»: «Олейников за голевую не поблагодарил, все жду»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что его голевая передача в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) стала следствием высокого прессинга соперника.

«Конечно, хотел бы сыграть «на ноль» против бывшей команды. Но это то хочется не только против «Ростова», а вообще в целом в каждой игре, как любому нападающему хочется гол забить. Лично для меня игра получилась не самая плохая. Конечно, сложно сказать, что хорошо сыграл, когда три пропускаешь. Но... нормально прошло, наверное так. Я впервые был в ситуации, когда Комличенко на тебя бежит или Мохеби. На самом деле очень сложно играть против «Ростова»: очень организованный прессинг, но это у команды уже продолжается несколько лет», — сказал Песьяков «ВсеПроСпорт».

Песьяков отдал голевую передачу на Ивана Олейникова дальним выносом от ворот.