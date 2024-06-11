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Сегодня, 10:28

Песьяков перечислил оскорбления от болельщиков после пропущенного гола в матче с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, какие комментарии получил от болельщиков после матча с «Зенитом» (1:2) в 30-м туре РПЛ.

В последнем матче РПЛ-2023/24 голкипер допустил результативную ошибку после удара вингера «Зенита» Артура в концовке встречи. Этот гол принес клубу из Санкт-Петербурга чемпионство.

«Самый распространенный (комментарий) — «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. (смеется.) Пытаемся, но что-то никак не получается. Потом еще, что мы — «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» — это уже классика жанра.

Из последнего — на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева — самая главная», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Вратарь добавил, что иногда отвечает на комментарии смайликом.

«Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить — либо смайликом, где жмут руки. На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок», — сказал вратарь.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в РПЛ, набрав 43 очка. Песьяков покинул клуб летом и перешел в «Крылья Советов».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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