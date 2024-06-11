Песьяков: «После матча со «Спартаком» решил уйти из «Ростова»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, почему решил покинуть клуб, за который играл с 2017 года.

«Во-первых, «Ростов» можно поблагодарить — они мне предложили контракт на два года, за что им огромное спасибо. Если с самого начала прокручивать, да, все нравилось. Контракт «Ростов» предложил сразу после игры с «Динамо». Мы были на выезде, тогда Арташес Владимирович Арутюнянц попросил найти его в городе после матча. Я связался с его помощником, который мне сказал, что на этой неделе Арташеса Владимировича в городе нет и не будет. Опять все на неделю отложилось. После «Факела» мы встретились, на словах договорились. Он сказал, что подготовят бумаги.

Потом перед «Спартаком» появился вариант с «Крыльями». На самом деле я его всерьез не рассматривал. Потому что не видел смысла, мне все нравилось. Но именно игра со «Спартаком» ("Ростов" проиграл 1:5. — Прим. "СЭ") каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Также 35-летний вратарь отметил, что у него появилась усталость от дорог и от того, что зарплату платят раз в три месяца.

«Это все ни для кого не секрет, все в прессе обсуждается. Плюс триггером стала игра со "Спартаком", достаточно эмоциональная в плохом плане. После этого матча было принято решение. Да, у меня лежал контракт "Ростова", мне надо было только поставить подпись. Но так сложилась судьба. Все понемногу накопилось, захотелось более спокойной жизни», — сказал Песьяков.

В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с Песьяковым. Соглашение россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.