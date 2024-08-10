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Песьяков: «Федуна не хватает российскому футболу. Он сильно любил «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.

«Знаю, что Федун сильно любил «Спартак». Но он не часто приходил на какие-то встречи с футболистами. Поэтому не могу сказать, каким он мне запомнился. Встречался с ним всего лишь 3-4 раза и у нас не было каких-то разговоров.
Поменялся ли «Спартак» без него? Я не внутри клуба, поэтому особо ничего не могу сказать. Но, как мы все видим, надеюсь меня простят болельщики, «Спартак» как пошатывало, так и пошатывает. Это ни для кого не секрет. Но вот сейчас новый сезон, так что посмотрим, что с ними будет.

Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны. Почему бы таким людям не быть в нем? А дальше без подробностей», — приводит слова Песьякова Sport24.

В августе 2022 года российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о выкупе у Федуна 100% акций клуба. Под руководством бизнесмена красно-белые 1 раз стали чемпионами (2016/17) и выиграли 1 Кубок России (2021/22), а также 6 раз завоевывали серебряные медали РПЛ.

Источник: Sport24
Сергей Песьяков
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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