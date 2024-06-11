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Сегодня, 12:19

Песьяков: «Мысли после ошибки со «Спартаком»: «Зачем я вышел?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал свою первую ошибку в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Какие были мысли после первой ошибки? Если говорить прямо, то «зачем я вышел на игру?» Я играл с травмой, о которой в клубе мало кто знал. По большому счету, я не должен был играть матч с «Факелом» до этого. Ну, и игра с «Динамо» была такая... Можно сказать, что меня реанимировали. На самом деле, у меня левая нога просто отваливалась. В том числе из-за этого и не смог вынести мяч, это добавляет драматизма. Об этом знал Осипенко, он мне пас давал. Я ему говорю: «Макс, под левую ногу мне не кати», и он мне так уверенно покатил (смеется)», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Сергей Песьяков. Песьякова уничтожают за ошибки со «Спартаком». Что к этому привело — и хорош ли он в игре ногами?

В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с Песьяковым. Соглашение 35-летнего россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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