Сергей Песьяков: «После гола «Зенита» было очень обидно»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, какие мысли у него были после пропущенного гола на последних минутах матча с «Зенитом» (1:2) в 30-м туре РПЛ.

«Что было в моменте с ударом Артура? Когда выходил Артур, я Чернову говорил: «Держи слева», не давай ему уйти в центр, потому что Артур левша, пусть с левой бьет. До этого один удар был и вот второй. Он бьет, мяч немного пошел со «свалом», я чуть пролетел и оказываюсь вот здесь (выставляет руки на уровне плеч). Пытаюсь отбить в сторону, мяч выбивает мне два пальца и залетает в ворота. Мне кажется, только вратари поймут, когда мяч виляет и идет со «свалом». Очень частая ситуация, когда мяч меняет траекторию.

В тот момент я подумал, что очень обидно. Очередную игру, в которой мы смотрелись как минимум не хуже, мы проигрываем. Обидно за себя, команду», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Динамо». «Ростов» оказался на седьмой строчке.