Песьяков: «Ради интереса сходил бы к спортивному психологу»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, сталкивался ли он с эмоциональным выгоранием.

«Про выгорание, наверное, сложно говорить. Я в течение всей своей карьеры старался любую ошибку переварить работой. Больше, чаще работать. Конечно, переживаю, потому что вы сами видите, как общественностью воспринимается ошибка. Помогают только работа и время с семьей. Были ли мысли обратиться к спортивному психологу? Никогда не обращался, ни с кем не общался на эту тему. В целом было бы интересно послушать. Я бы ради интереса сходил», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер играет за «Ростов» с 2017 год. За этот период Песьяков принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль».