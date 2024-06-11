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Песьяков: «Ради интереса сходил бы к спортивному психологу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, сталкивался ли он с эмоциональным выгоранием.

«Про выгорание, наверное, сложно говорить. Я в течение всей своей карьеры старался любую ошибку переварить работой. Больше, чаще работать. Конечно, переживаю, потому что вы сами видите, как общественностью воспринимается ошибка. Помогают только работа и время с семьей. Были ли мысли обратиться к спортивному психологу? Никогда не обращался, ни с кем не общался на эту тему. В целом было бы интересно послушать. Я бы ради интереса сходил», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер играет за «Ростов» с 2017 год. За этот период Песьяков принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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