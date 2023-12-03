Пиняев: «Когда увидели поле под полотном, поняли, что все в порядке, матч точно состоится»

Сегодня, 20:12
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, ожидал ли переноса игры перед матчем 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).
— Нужно ли было переносить матч?
— Нет, хорошее поле. Вы же сами видели.
— В следующие выходные будет — 16 градусов.
— Решения принимаются за час до матча, поэтому примут его.
— Было ли ощущение, что матч может не состояться?
— Нет, когда увидели поле под полотном, поняли, что все в порядке, матч точно состоится.
— Артем как-то особенно настраивал команду на «Зенит»?
— Артем один из лидеров нашей команды. У нас в принципе сплоченная команда. Все взрослые ребята настраивают на каждый матч. Но за любой матч дают три очка.
— Что Дзюба сказал после матча?
— Был рад, как и все.