Сергей Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попрощался с фанатами самарской команды.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что Пиняев позвонил ему и подтвердил, что покидает клуб.

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, которую я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить всех и попрощаться с теми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев в соцсетях.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за самарцев.