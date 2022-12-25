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Сегодня, 08:44

Сергей Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попрощался с фанатами самарской команды.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что Пиняев позвонил ему и подтвердил, что покидает клуб.

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, которую я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить всех и попрощаться с теми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев в соцсетях.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за самарцев.

Сергей Пиняев. Трансфер Пиняева в «Локомотив» — огромный риск. Но это лучший шанс оказаться в большом клубе

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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