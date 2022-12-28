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Сегодня, 17:28

Пиняев: «Баринов водил меня за ручку в школу «Локомотива»

Пиняев рассказал, был ли у него разговор с Бариновым по поводу перехода в «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос «СЭ», был ли у него разговор с Дмитрием Бариновым в сборной России по поводу перехода в московский клуб.

— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?

— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то.

28 декабря «Крылья Советов» и «Локомотив» объявили о трансфере Пиняева.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Пиняев подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом». 18-летний хавбек будет выступать под номером 19.

Дмитрий Баринов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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