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Сегодня, 10:39

Агент Обухова: «Активно поиском клуба я сейчас не занимаюсь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Завершение карьеры? Вопрос к Обухову. Пусть он сам официально скажет, что завершил карьеру, если принял такое решение. Если нам поступит какое-то предложение, то мы рассмотрим его. Вопрос в том, будет оно или нет. Активно поиском клуба я сейчас не занимаюсь. Возможно, он просто продолжит выступать в медиалиге», — сказал Пушкин «СЭ».

Последним профессиональным клубом 32-летнего Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Спартак», «Ростов», «Тамбов», «Сочи», «Мордовию» и «Кубань».

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Владимир Обухов
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