Родионов: «Для меня Черенков — один из лучших людей, гениальный футболист»

Президент академии «Спартака» имени Федора Черенкова Сергей Родионов прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» (2:1) в ретро-матче памяти Черенкова, который организовал РФС.

«Для меня Черенков — один из лучших людей, гениальный футболист. Одним словом его не охарактеризуешь. Не хочу его сравнивать ни с кем. Черенков такой один. Хочу поблагодарить всех организаторов этого матча, болельщиков, которые пришли и помнят Федора. 10 лет его уже с нами нет, но память о нем жива. Это знак того, что народ хотел бы видеть тот замечательный футбол. То, что делал Черенков, не каждому дано, он гениальный футболист. Важно, что молодые ребята присутствовали на матче. Люди помнят, а это очень важно», — цитирует «РБ Спорт» Родионова.

Матч, который проходил на «Лукойл Арене», посетило более 17,5 тысячи человек.