Родионов — о роли Ещенко в Академии «Спартака»: «Футболист, недавно закончивший карьеру, — это авторитет для ребят»

Президент спартаковской Академии «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, чем в футбольной школе красно-белых занимается бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко.

— Андрей вовлечен в работу, — подчеркнул Родионов. — Он помогает команде 2007 года рождения. Его авторитет и желание обучаться тренерскому делу приносит плоды. Фигура футболиста, недавно закончившего карьеру, — это авторитет для ребят. Не все готовы учиться, а Ещенко готов. Многие после окончания игровой карьеры думают, что все знают. Но Андрей абсолютно объективно себя оценивает и понимает, что нужно расширять знания.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Летом прошлого года было объявлено, что он займет в Академии должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах.