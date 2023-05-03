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Сегодня, 10:30

Родионов — о роли Ещенко в Академии «Спартака»: «Футболист, недавно закончивший карьеру, — это авторитет для ребят»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Андрей Ещенко.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Президент спартаковской Академии «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, чем в футбольной школе красно-белых занимается бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко.

— Андрей вовлечен в работу, — подчеркнул Родионов. — Он помогает команде 2007 года рождения. Его авторитет и желание обучаться тренерскому делу приносит плоды. Фигура футболиста, недавно закончившего карьеру, — это авторитет для ребят. Не все готовы учиться, а Ещенко готов. Многие после окончания игровой карьеры думают, что все знают. Но Андрей абсолютно объективно себя оценивает и понимает, что нужно расширять знания.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Летом прошлого года было объявлено, что он займет в Академии должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах.

Сергей Родионов. «Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии
Андрей Ещенко
Сергей Родионов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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