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Сегодня, 19:33

Семак — о Соболеве: «Нужно работать и ни на кого не обращать внимания»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

— На Соболева большое давление, что он не может забить в РПЛ. Сегодня вы дали ему шанс, он снова не смог отличиться. Может, как-то не так его использует команда, есть какие-то другие вопросы у вас?

— Здесь терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Нужно работать и ни на кого не обращать внимания. Рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определенный результат.

Матео Кассьерра в прошлом сезоне так же долго не забивал. Какие-то матчи бывают у всех форвардов. Здесь надо забить, почувствовать уверенность в своих силах. Я думаю, все будет нормально. Еще будет время помочь команде.

— Что произошло с Алипом? Он сможет сыграть с «Акроном»?

— Пока сложно сказать. Посмотрим. Думаю, завтра-послезавтра скажем, сможет или нет, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит
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