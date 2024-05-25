Семак — о чемпионстве «Зенита»: «В решающий момент мы оказались сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал чемпионство команды в РПЛ.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

— Невероятно сложный сезон, — начал Семак. — Где-то нам очень сильно не везло, хотя играли неплохо. Не было у нас такого большого запаса с точки зрения очков, моментов и качества игры.

Мы были немножко лучше, но по определенным причинам не смогли сформировать отрыв. Думаю, в этой ситуации команда могла впасть в уныние. Однако мы продолжали работать и верить. Хорошо, что сегодня победили и стали чемпионами. Ребята — большие молодцы.

Сложно представить, насколько непросто футболистам в матчах, когда есть такой нефарт. Редко бывают моменты, когда борьба за чемпионство идет до последнего. В решающий момент мы оказались сильнее и смогли порадовать всех наших поклонников

— Говорили ли вы команде, какой счет в матче в Краснодаре?

— Нет, ни в первом тайме, ни в перерыве. Но когда стали проигрывать, тогда сказали ребятам, что «Краснодар» повел. Для мотивации. Это был тот момент, когда мы посчитали нужным сообщить результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

После завершения матча Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.