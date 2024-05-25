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Сегодня, 20:29

Семак рассказал, чувствует ли себя зенитовским Фергюсоном

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал чемпионство команды и подписание нового контракта с сине-бело-голубыми.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

— Какой из шести титулов для вас самый запоминающийся?

— Самый сложный — этот. Первый — очень важный, это отдельные эмоции. С каким трудом нам достался этот титул... Он — самый запоминающийся. Не знаю, было ли такое в истории, чтобы три команды до последней минуты претендовали на чемпионство.

— При этом сегодня не все зависело от вас...

— Для меня лично фундамент веры и православия позволяет оставаться наплаву и вести себя адекватно. Давление, которое испытывает тренер, — это непростая ноша для любого человека. Слава Богу за все. Для меня это большая поддержка — никогда не унывать и смотреть с оптимизмом в будущее.

— Вы продлили контракт на пять лет. Вы чувствуете себя зенитовским Сэром Алексом?

— Нет, конечно. Я человек, который делает свою работу и пытается приносить какую-то пользу ближним людям. Мне многое дано, поэтому и спрос большой. Что касается продления контракта, мы прекрасно понимаем: есть результат — все довольны, тренер работает; нет результата — проще всего убрать тренера. Не уберешь же все команду. К сроку контракта я отношусь спокойно. Благодарен руководству, это сигнал доверия. Очень важно, что получили его в непростой момент. Даже если бы не стали первыми, все равно пять титулов за шесть лет — это неплохой результат. Разговоры вокруг поутихли, когда руководство предложило продлить контракт, — сказал Семак.

После завершения матча Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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