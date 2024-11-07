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Сегодня, 00:28

Семак назвал слухами информацию о возможном возвращении Кузяева в «Зенит»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в петербургский клуб.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Далер Кузяев. В «Гавре» заявили, что Кузяев отказался от возвращения в «Зенит» прошлым летом

В последнее время 31-летний Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

Источник: ФК Зенит
Далер Кузяев
Сергей Семак
ФК Гавр
ФК Зенит

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