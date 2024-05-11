Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:05

Семак — о Сергееве: «Он подходил под ту модель, которую «Зенит» использовал с ЦСКА»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход нападающего команды Ивана Сергеева в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

— Сергеев не выходил в старте в матче РПЛ с ноября прошлого года. Сегодняшнее появление в составе — это подарок на день рождения?

— Нет, Ваня заслужил своей работой на тренировках. Он подходил под ту модель, которую мы сегодня использовали. К сожалению, у наших нападающих сегодня затишье.

— У «Зенита» всего один гол в четырех последних матчах чемпионата. Можно ли говорить только о невезении? Или есть какие-то другие проблемы?

— Думаю, других нет. Достаточно посмотреть сколько моментов у нас было. Но реализация нас подводит.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. Команда Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

Иван Сергеев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
Читайте также
Финалистка юниорского Уимблдона Бартункова попалась на допинге
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Сантос: «Очень сложно, потому что ситуация, в которой «Зенит» находится, непривычная»
Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в матче с «Зенитом»
Семак: «В игре против ЦСКА в Кубке России был другой состав, матчи абсолютно разные»
Анчелотти подвел итоги разгромного матча «Реала» с «Гранадой»
Семак — о шансах «Зенита» на чемпионство: «Существенно уменьшились»
«Балтика» — «Динамо»: хозяева сравняли счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Балтика» — «Динамо»: хозяева сравняли счет

Семак — о шансах «Зенита» на чемпионство: «Существенно уменьшились»