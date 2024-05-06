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Семак об оскорбительных кричалках в матче с «Факелом»: «Болельщики переживают. Это футбол»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об оскорбительных кричалках болельщиков «Факела» в адрес петербургского клуба во время матча 27-го тура РПЛ.

Игра между командами прошла 6 мая в Воронеже и завершилась вничью — 1:1.

Болельщики «Факела» скандировали — позор российского футбола. Что думаете об этом?

Болельщики переживают, поддерживают свою команду, а наши болельщики поддерживают нашу команду. Уверен, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Санкт-Петербург и с первой минуты и даже секунды тянет время, они бы по-другому реагировали. Это футбол, ничего в этом страшного нет, — сказал Семак.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» идет 14-м (28).

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА, а команда из Воронежа днем позже на своем поле примет «Урал».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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