Семак о победе над «Факелом»: «Нервная игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Игра складывалась для нас хорошо в первом тайме, нужно было больше забивать, тогда было бы проще игру заканчивать. Во втором тайме стало больше борьбы. Естественно, при минимальном счете у команды соперника есть шанс забить со стандартных положений. Это то, чем славится «Факел». Думаю, и при стандартах сегодня сыграли нормально за исключением момента с аутом, когда был удар после отскока — достаточно опасный момент. В остальном реализация... Игра была нервной, как я уже сказал, исходя из небольшой разницы в счете держала в напряжении до финального свистка», — сказал Семак.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».