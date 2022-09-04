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4 сентября, 22:25

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Напряженная игра против принципиального соперника. Отыгрываться всегда непросто. Качеством я доволен, могли забивать раньше, но не получилось реализовывать моменты. По сути справедливый итог, ребята заслуживали победу.

— Как вы заставляете бразильцев играть в такой интенсивный футбол? Дело в премиальных?

— Деньги и премиальные не заставят вас играть лучше, чем вы умеете. Каждый должен делать свою работу. Заставлять никого не надо. Надо тренироваться.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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