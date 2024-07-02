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Сегодня, 18:56

Семак: «У «Зенита» сейчас четыре вратаря, решили в первых двух матчах всем дать сыграть»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в товарищеском матче против «Сочи» (5:2) не сыграл новичок клуба, вратарь Евгений Латышонок.

«Если бы мы всех поставили, то после следующей игры не о чем было бы говорить. Частично дали возможность сыграть одним, на следующий матч выйдут другие. У нас сейчас четыре вратаря, поэтому мы решили в первых двух матчах всем дать возможность сыграть по одному тайму. Дальше уже будем смотреть, кто как будет выглядеть на тренировках и в следующих матчах, чтобы принять решение о том, кто будет начинать сезон», — сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».

Сергей Семак
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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