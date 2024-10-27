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27 октября, 22:52

Семак: «Караваев готов, но на сегодняшний день Мантуан хорошо выглядит на этой позиции»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Вячеслав Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Караваев готов, но на сегодняшний день мы дали возможность сыграть Мантуану. Мантуан хорошо выглядит на этой позиции. Он больше, чем Слава [Караваев], обостряет, много подключается в атаку и, конечно, много нам добавляет именно в атакующих действиях. Слава более надежен при обороне, а Мантуан — в атаке. И он сейчас в хорошей форме, — сказал Семак.

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».

Артем Карпукас (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ 27&nbsp;октября 2024 года. Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Густаво Мантуан

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