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РПЛ

Сегодня, 17:43

Семак — об отсутствии Ренана: «Это совокупность причин. Надеюсь, он будет играть в следующих матчах»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причины отсутствия защитника команды Роберта Ренана.

— Вы уже сказали, что Ренан не до конца готов. Это связано со здоровьем? Если да, что у него за повреждение? Если нет, с чем это связано?

— Это совокупность причин. Естественно, мы работаем над определенными моментами. Еще раз, я уже говорил, что есть определенные аспекты, касаемо проблем со здоровьем, есть определенные вопросы по той тройке игроков обороны, которые сейчас есть. По тому взаимодействию, которое есть, конечно, у него были налажены взаимодействия с тем же Родригао, они понимали друг друга. Сейчас взаимодействие присутствует в меньшей степени. Поэтому по совокупности причин мы решили выйти сегодн

Ранее агент Ренана сообщил о повреждении футболиста «Зенита».

В текущем сезоне 19-летний Ренан провел 4 игры за петербургскую команду в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
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 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 0 : 0
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Зенит – Урал
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Спартак – Ахмат
 - : -
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 - : -
27.08 17:30
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