Семак — об отсутствии Ренана: «Это совокупность причин. Надеюсь, он будет играть в следующих матчах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причины отсутствия защитника команды Роберта Ренана.

— Вы уже сказали, что Ренан не до конца готов. Это связано со здоровьем? Если да, что у него за повреждение? Если нет, с чем это связано?

— Это совокупность причин. Естественно, мы работаем над определенными моментами. Еще раз, я уже говорил, что есть определенные аспекты, касаемо проблем со здоровьем, есть определенные вопросы по той тройке игроков обороны, которые сейчас есть. По тому взаимодействию, которое есть, конечно, у него были налажены взаимодействия с тем же Родригао, они понимали друг друга. Сейчас взаимодействие присутствует в меньшей степени. Поэтому по совокупности причин мы решили выйти сегодн

Ранее агент Ренана сообщил о повреждении футболиста «Зенита».

В текущем сезоне 19-летний Ренан провел 4 игры за петербургскую команду в РПЛ, не отметившись результативными действиями.