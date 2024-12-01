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Сегодня, 19:39

Семак — о дубле Сергеева «Зениту»: «Лично очень рад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дубль Ивана Сергеева в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

— Сегодня вам дважды «передал привет» Иван Сергеев. В следующем туре мы ждем Артема Дзюбу. Будет ли ему оказано должное внимание?

— Что касается Вани, хорошо сегодня сыграл. У него долго не получалось. Футболист, который очень остро играет. Моменты у него были, и в предыдущих матчах. Сегодня прорвало. Лично очень рад. Такова футбольная жизнь. Иногда где-то получается лучше, где-то — хуже. Здесь нужно делать какие-то изменения.

Что касается следующего матча, мы играем против «Акрона», а не против отдельных футболистов. Тот же Ваня, если бы не было у него партнеров, ничего не мог бы сделать. Кто лучше, тот и выигрывает. Или кто более везучий в определенный момент времени.

Иван Сергеев. Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона

Иван Сергеев
Сергей Семак
ФК Зенит
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