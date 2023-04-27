Семак: «Психологически давление с каждой игрой становится больше, сложнее даются оставшееся шаги»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил функциональное состояние игроков команды под конец сезона-2023.

— Близится развязка сезона, так или иначе шесть туров до конца чемпионата. Чувствуется ли это настроение в команде? Может быть, отражается в функциональном состоянии по сравнению с серединой сезона или его началом?

— Что касается подготовки функционального состояния, немножко легче, потому что большой отпечаток на начало сезона вносили качество полей — мы не могли делать ту работу, которую нам нужно делать, возникали определенные трудности и сложности. Это касается матчей, где поля были неоптимальные, скажем так, для того, чтобы играть в ту игру, которую мы хотим, — в короткий пас. Много матчей приходилось играть, где нужно было упрощать игру в связи с качеством газона. Сейчас газоны становятся лучше, и на нашей тренировочной базе поля становится лучше, и нам функционально лучше готовится, потому что тот объем работы и нагрузку, которую хотим, можем более-менее просчитать. Потому что на вязкие или скользкие поля сложнее реагируют мышцы, есть определенные нюансы. По поводу состояния игроков, конечно, психологически давление с каждой игрой становится больше. Чем ближе окончание сезона, тем сложнее даются оставшееся шаги. Мы должны собраться и в каждой игре демонстрировать прежде всего качество игры. Будет качество, будет и результат.

(Георгий Горностаев)