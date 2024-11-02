Семак — о Лусиано: «Забил, свою работу выполнил, как нападающий»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Лусиано Гонду в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:1).

— Лусиано забил, и еще момент у него прекрасный в самом начале был. Играл он хорошо. Вопрос был в карточке, которую он заработал. Чтобы убрать все риски, мы заменили его в перерыве.

Это игрок, который может сыграть на нескольких позициях, и в принципе обладает и бомбардирскими качествами. Забил, свою работу выполнил, как нападающий, — сказал Семак.

«Зенит» с 33 очками догнал лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.