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Сегодня, 21:07

Семак — о Лусиано: «Забил, свою работу выполнил, как нападающий»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Лусиано Гонду в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (2:1).

— Лусиано забил, и еще момент у него прекрасный в самом начале был. Играл он хорошо. Вопрос был в карточке, которую он заработал. Чтобы убрать все риски, мы заменили его в перерыве.

Это игрок, который может сыграть на нескольких позициях, и в принципе обладает и бомбардирскими качествами. Забил, свою работу выполнил, как нападающий, — сказал Семак.

«Зенит» с 33 очками догнал лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Лусиано Гонду

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