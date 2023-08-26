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Сегодня, 18:03

Семак: «Главная причина результативности Кассьерры — психологическая»

Семак объяснил результативность Кассьерры в текущем сезоне
Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры в текущем сезоне. В РПЛ колумбиец забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в шести матчах.

— Как вы объясняете, что в прошлом сезоне Матео Кассьерра забивал мало, а в этом сезоне он — лучший бомбардир чемпионата. Психология, схема схемы, затянувшаяся адаптация в прошлом сезоне — в чем причина, на ваш взгляд?

— Здесь, думаю, одну причину сложно назвать. Главная, на мой взгляд, психологическая. Он — парень очень трудолюбивый, добрый, но он из тех людей, которым нужно немножко больше времени, чтобы встроиться в коллектив, понять требования, почувствовать себя очень комфортно в команде. У него и в прошлом сезоне было достаточно качества работы с мячом, количества голевых моментов. Не хватало где-то реализации.

Наверное, нехватка реализации моментов обусловлена некой совокупностью каких-то психологических причин. Он — прекрасный игрок, работает очень много. В прошлом сезоне была одна проблема, что он мало забивает. Но он всегда действовал полезно для команды, он хорошо работает с мячом, достаточно техничный футболист. Что касается игры в подыгрыше, в этом компоненте он только дополнял игру нашей команды. Для нападающего важно забивать, чтобы чувствовать эту уверенность. Сейчас он забивает, и мы все очень рады за Матео и его результативность.

— Маленькое уточнение. То, что он женился, положительно сказалось на его игре?

— Если привязывать женитьбу к количеству забитых мячей, то безусловно.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
 0 : 0
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Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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