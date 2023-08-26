Сегодня, 18:03
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры в текущем сезоне. В РПЛ колумбиец забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в шести матчах.
— Как вы объясняете, что в прошлом сезоне Матео Кассьерра забивал мало, а в этом сезоне он — лучший бомбардир чемпионата. Психология, схема схемы, затянувшаяся адаптация в прошлом сезоне — в чем причина, на ваш взгляд?
— Здесь, думаю, одну причину сложно назвать. Главная, на мой взгляд, психологическая. Он — парень очень трудолюбивый, добрый, но он из тех людей, которым нужно немножко больше времени, чтобы встроиться в коллектив, понять требования, почувствовать себя очень комфортно в команде. У него и в прошлом сезоне было достаточно качества работы с мячом, количества голевых моментов. Не хватало где-то реализации.
Наверное, нехватка реализации моментов обусловлена некой совокупностью каких-то психологических причин. Он — прекрасный игрок, работает очень много. В прошлом сезоне была одна проблема, что он мало забивает. Но он всегда действовал полезно для команды, он хорошо работает с мячом, достаточно техничный футболист. Что касается игры в подыгрыше, в этом компоненте он только дополнял игру нашей команды. Для нападающего важно забивать, чтобы чувствовать эту уверенность. Сейчас он забивает, и мы все очень рады за Матео и его результативность.
— Маленькое уточнение. То, что он женился, положительно сказалось на его игре?
— Если привязывать женитьбу к количеству забитых мячей, то безусловно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -