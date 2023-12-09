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Сегодня, 22:54

Семак — о результатах «Зенита»: «На хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и за чемпионство»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды в первой части сезона.

— Какую оценку поставите команде за первую часть сезона? Что удалось, что не удалось?

— Четверку-то уж точно, учитывая все моменты, связанные со сложностями, которые мы прошли: и травмы, и поздний приезд тех игроков, которые были. Определенно, залатание тех дыр, которые появились с уходом наших ведущих игроков. По ходу сезона мы уже перестраивали одну схему, другую, вроде бы нащупали, но травму получил Караваев. Марио начал набирать, и он травму получил. Проблем было достаточно много: тот же Матео вылетел, Ваня [Сергеев] заболел и вылетел. Огромное количество сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться, но в принципе, нормально. Если бы летом сказали, что будет такая ситуация, я бы, конечно, был двумя руками за. Думал, что будет еще хуже в плане турнирной таблицы, планируя и подготовку, и глядя на состояние наше. Но думаю, что на хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и боремся за чемпионство. Это то, что от нас требуется.

Сейчас нам нужно подготовиться, у нас будет время на сборах для того, чтобы все игроки, которые пропустили, чтобы всех привести в определенный хороший, рабочий и игровой тонус. Они всегда стараются, естественно, на протяжении года, двух, трех это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать. Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду и усиливаться. То же самое, есть проблемы, поражения. Та же «Бавария» сегодня пять пропустила. У всех абсолютно клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то не своевременно ротация была произведена. Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше как сложится, мы же не можем предположить.

— Вы заставили вспомнить незабвенного Дика Адвоката, который говорил, что в его команде счастливы 11 человек. Еще вопрос, что в связи с реформой системы управления «Зенита» вы стали членом правления. В вопросах трансферов ваше слово является основным, весомым или вы вынуждены как главный тренер работать с тем составом, который вам предлагает ваш непосредственный руководитель?

— Мне кажется, оно весомо, но нужно у других членов спросить, насколько оно весомо. Но в принципе, думаю, что позиция главного тренера, конечно, должна быть определяющей. Есть две концепции, на мой взгляд: есть концепция развития клуба, когда приглашают тренера, готового работать в тех условиях, которые есть — то есть спортивной составляющей управляет спортивный директор или менеджмент. Есть другой вариант, где тренер ответственен за результат и он отвечает за тех игроков, которые приходят. Поскольку у нас на сегодняшний день нет спортивного директора и нет человека, который глобально стратегически нацелен на те планы, которые есть, этими вопросами в большой степени приходится заниматься тренерскому штабу.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Краснодар» находится на второй строчке с 35 баллами. Завтра, 10 декабря, «быки» сыграюи с ЦСКА.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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