Семак — о старте «Зенита»: «Учитывая ситуацию, в которую попали, то ожидал худшего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт команды в текущем сезоне.

— Как оцените старт «Зенита»?

— Учитывая ситуацию, в которую попали, то ожидал худшего. Достаточно хорошо справились с теме обстоятельствами, которые были. Было много проблем, этот период был сложным. Можно было сыграть лучше в каких-то матчах. Но результат приемлемый.

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.